Все, что нужно знать о выборах-2025 в Беларуси

Уже 26 января ЦИК страны, скорее всего, объявит о том, что 70-летний Александр Лукашенко избран на седьмой президентский срок. Единственная оставшаяся интрига нынешней кампании - осмелится ли избирательная комиссия приписать Лукашенко больший процент голосов, чем было у российского президента Владимира Путина в 2024 году (87%).
Лукашенко, который после выборов 2020 года лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России, сегодня нужны признание и рекорды. Как минимум один уже установлен: во время избирательной кампании за Лукашенко, правящего в Беларуси 30 лет, по данным ЦИК, подписалось 2,5 миллиона человек (более 35% от всех избирателей).
Кампания-2025 в Беларуси - это не борьба кандидатов за голоса избирателей. Сегодня сами избиратели должны продемонстрировать свою лояльность власти. Теперь это необходимое условие, чтобы иметь возможность и дальше жить, работать и оставаться на свободе в Беларуси.
Раньше предвыборный период в Беларуси означал либерализацию: оппозиция могла получить доступ к медиа и встречам с избирателями, а власти - возможность для налаживания контактов с Западом. Однако предвыборной оттепели в этот раз не случилось.
Чему научили режим выборы-2020?
В программе DW „В самую точку“ российский социолог, научный руководитель „Левада-центра“ Лев Гудков заявил, что, „согласно внутренним опросам“ Светлана Тихановская в 2020 году получила 53% голосов, Александр Лукашенко - 28%. Официальные же результаты были такими: 80,1% - за Лукашенко, 10,1% - за Тихановскую.
Тогда, чтобы скрыть фальсификации, в стране на трое суток отключили интернет. В первые дни после выборов были задержаны тысячи человек, многие из которых подверглись пыткам и избиениям в отделениях милиции. Насилие вызвало такие масштабные и многодневные протесты, что даже инаугурацию Лукашенко пришлось проводить тайно.
Спустя почти пять лет режим Лукашенко учел прошлые „ошибки“. Имена членов избирательных комиссий теперь засекречены. Наблюдать за избирательным процессом будут представители провластных партий и организаций. Наблюдателям из ОБСЕ власти отправили формальное приглашение в последний момент, из-за чего БДИПЧ не мог обеспечить наблюдение.
Независимые СМИ выдавлены из страны и признаны в Беларуси экстремистскими. По информации Белорусской ассоциации журналистов, 42 представителя СМИ находятся в заключении.
Участков для голосования за границей не будет
За избирателями на выборах-2025 будет присматривать милиция, присутствующая на участках. Кабинки для голосования будут открытыми. Бюллетени теперь запрещено фотографировать, за это грозит штраф.
Еще одно новшество кампании-2025: избирательных участков за границей не будет. Тем белорусам, которые живут в другой стране, Центризбирком предлагает приехать в Беларусь. Этот вариант невозможен для тех, кто уехал из-за политического преследования, получил защиту в одной из стран ЕС и уже несколько лет не может вернуться в Беларусь. Для экономических мигрантов дорога домой осложняется тем, что авиасообщение стран ЕС с Беларусью прекращено, а на нескольких наземных погранпереходах стоят многочасовые очереди.
Но главная причина, по которой белорусы вряд ли захотят приехать в Беларусь для участия в голосовании, - отсутствие выбора. Реальных альтернативных кандидатов нет, как и свободного избирательного процесса.
Оппозиция уже призвала белорусов не участвовать в „безвыборах“. Если же избежать участия не удастся (например, в связи с давлением на работе) - голосовать против всех.
Кто стал спарринг-партнером Лукашенко?
Реальные конкуренты Лукашенко - Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Павел Латушко - еще в 2020 году были либо задержаны и осуждены, либо вынуждены уехать за границу.
Спарринг-партнерами Лукашенко на выборах-2025 стали три представителя провластных партий - Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич - и псевдооппозиционный кандидат Анна Канопацкая.
Кандидаты-мужчины даже не скрывают, что и сами поддерживают Александра Лукашенко. Канопацкая выступает за „бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в стране“, однако о фальсификациях на выборах и репрессиях не упоминает.
Как изменил последний срок Лукашенко?
Во время протестов в 2020 году Лукашенко клялся, что шестой срок станет последним. Однако обещания не сдержал. И в этот раз вел активную избирательную кампанию. „Основной посыл: „если не я, то будет хуже, Беларусь могут в войну втянуть“. То есть посыл не в том, что „я лучше“, а что „без меня будет хуже“, - говорит политический аналитик Валерий Карбалевич.
Однако чем более активен Лукашенко, тем заметнее его нелучшее физическое состояние. Политик хрипит, сипит, старается на что-то опереться, если приходится стоять. Он часто повторяется, а во время выступлений произносит довольно банальные фразы: „Берегите воду“, „Будет качество - будут покупать“ и пр.
„Человек стремительно дряхлеет, достаточно сравнить с видео двухгодичной давности, я уж не беру 2020-й“, - отмечает аналитик Сергей Чалый.
Лукашенко и сам уже, кажется, понимает, какие настроения порождает его нынешний образ. „Одни беглые (так он называет уехавших из страны. - Ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: „Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить“. Да не дождетесь“, - сказал он недавно на одном из совещаний.
Репрессии не остановятся?
Несмотря на то, что за последние полгода Лукашенко выпустил более 250 политзаключенных, репрессии в Беларуси не останавливаются и, судя по всему, не прекратятся и после его перевыборов. По данным правозащитного центра „Вясна“, с политически мотивированными арестами, допросами, обысками только в 2024 году столкнулись не менее 8 895 человек. Всего же с лета 2020 года правозащитники признали политзаключенными 3 697 человек. 1254 все еще находятся в тюрьмах. Некоторые из них - в режиме инкоммуникадо, без связи с внешним миром. Им не разрешают встречаться с родными и адвокатами, от них не приходят письма.
Среди них - Мария Колесникова, которой в ноябре 2024 года впервые за два года разрешили встречу с отцом. До этого никакой связи с ней не было с февраля 2023-го. Больше 600 дней, например, не было связи с меценатом и банкиром Виктором Бабарико, который собирался участвовать в выборах-2020. Бабарико осужден на 14 лет. Сергей Тихановский, блогер и муж Светланы Тихановской, находится в режиме инкоммуникадо почти 700 дней. Его приговорили к 19,5 года.
Беларусь за последние годы покинули сотни тысяч человек. Многие из уехавших не могут вернуться в страну даже на похороны родных. В стране все еще задерживают людей за комментарии и лайки в интернете, оставленные в 2020 году, и за участие в протестах.
С 2023 года живущие за границей белорусы лишены возможности любого взаимодействия с государством, гражданами которого являются. Белорусские посольства больше не выдают за границей новые паспорта.
Чего ждут белорусы от выборов?
Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.
Белорусы сегодня не надеются на перемены, они ждут передышки и оттепели. Ее наступление поддержало бы большинство, показал опрос.
За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.
Тем не менее нет никаких признаков того, что оттепель будет возможна, пока Лукашенко остается у власти. „Беларусь вступает в новый этап, режим эволюционирует из авторитарного в тоталитарный“, - предупредил в интервью DW политолог Валерий Карбалевич.