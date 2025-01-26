Все, что нужно знать о выборах-2025 в Беларуси

Лукашенко и сам уже, кажется, понимает, какие настроения порождает его нынешний образ. „Одни беглые (так он называет уехавших из страны. - Ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: „Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить“. Да не дождетесь“, - сказал он недавно на одном из совещаний.

Репрессии не остановятся?

Несмотря на то, что за последние полгода Лукашенко выпустил более 250 политзаключенных, репрессии в Беларуси не останавливаются и, судя по всему, не прекратятся и после его перевыборов. По данным правозащитного центра „Вясна“, с политически мотивированными арестами, допросами, обысками только в 2024 году столкнулись не менее 8 895 человек. Всего же с лета 2020 года правозащитники признали политзаключенными 3 697 человек. 1254 все еще находятся в тюрьмах. Некоторые из них - в режиме инкоммуникадо, без связи с внешним миром. Им не разрешают встречаться с родными и адвокатами, от них не приходят письма.