ВС ВСУ: Уничтожен еще один российский истребитель Су-34

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ при помощи восьми дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 на Одессу в ночь на 2 марта, к 12.30 утра возросло до четырех человек. Семь "шахедов" удалось сбить силами ПВО Украины. Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер, спасатели достали тело еще одной жертвы из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон. В Офисе генерального прокурора сообщили, что речь идет о ребенке в возрасте от 3 до 5 лет.