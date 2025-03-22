Врачи решили выписать папу Франциска из больницы

88-летний понтифик восстанавливается после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи сказали, что стационарное лечение ему больше не требуется, но для полного выздоровления ему необходимо не меньше двух месяцев покоя.

Папа лег в больницу 14 февраля. С тех пор его на публике не видели, не считая одной фотографии, опубликованной Ватиканом на прошлой неделе, на которой глава римской католической церкви был сфотографирован спиной к камере у алтаря больничной часовни.

В пятницу в своем бюллетене Ватикан сообщил, что состояние папы продолжает улучшаться. Но при этом кардинал Виктор Фернандес заметил, что Папе придется „заново учиться говорить“ после продолжительной кислородной терапии.