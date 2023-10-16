Возросло количество украинцев, которые верят в конфликт во власти и в усталость Запада

"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с этим большинство населения Украины − 54% (в сентябре 2022 года − 71%) − продолжают придерживаться мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда", свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 29 сентября − 9 октября.

Между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы − с 5% до 12%.

Однако, подчеркивают социологи, при этом абсолютное большинство украинцев − 80% − продолжают считать, что власть не пойдет не неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).