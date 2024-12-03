Возобновление боевых действий в Сирии: самое важное

Почему боевые действия в Сирии возобновились именно сейчас?

Шиитская „Хезболлах“, финансируемая, оснащаемая и обучаемая Ираном и признанная несколькими странами, включая США и Германию, террористической организацией (Евросоюз таковой считает вооруженное крыло „Хезболлах“), сейчас ослаблена в результате продолжавшихся более года боевых действий с Израилем в Ливане. Кроме того, военная мощь Ирана была недавно ослаблена после авиаудара Израиля, который также усилил атаки на иранские базы в Сирии и перерезал пути снабжения между Ливаном и Сирией. А другой ключевой союзник Асада - Россия - занята войной с Украиной.