Возле посольства России в Риге повреждены плакаты в поддержку Украины

О снятии плакатов в поддержку Украины сообщил активист Янис Пелцис, который разместил видео на своей странице в соцсети "Х".



Представитель Госполиции Гита Гжибовска заявила, что в ситуациях, когда полиция выявляет нарушения, направленные против поддержки Украины, в том числе повреждение соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.

По ее словам, в субботу и в воскресенье за ​​порчу таких плакатов были оштрафованы по одному человеку.

В целом за субботу за различные нарушения около посольства России было возбуждено 12 производств по административным правонарушениям, а также задержаны несколько человек.