Возле берегов Южной Кореи разбился истребитель F-16 ВВС США

Самолет потерпел аварию во время полета над Желтым морем. Он разбился возле Кунсана, в 274 км к югу от Сеула. В Кунсане расположена авиабаза американских военно-воздушных сил, которую используют и американские, и южнокорейские военные.

Катапультировавшийся пилот был спасен примерно через 50 минут после падения самолета. Причины катастрофы американского истребителя пока неизвестны. Ведется поиск остатков разбившейся машины.

Уже третье крушение с мая 2023 года

Это уже третье крушение американских истребителей F-16 с мая 2023 года. Во всех случаях пилотам удалось катапультироваться и остаться в живых.

США являются важнейшим военным союзником Южной Кореи. На территории Южной Кореи размещено около 28,5 тысяч американских солдат.