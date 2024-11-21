2024.11.21 12:27

Воздушные силы Украины: город Днепр был атакован ракетами разного типа, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета

 
BBC Russian
Война в Украине
Война в Украине
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

Воздушные силы Украины сообщили, что сегодня под утро город Днепр был атакован ракетами различного типа. Среди них — межконтитентальная баллистическая ракета, аэробаллистическая ракета „Кинжал“ и семь крылатых ракет Х-101.

В результате работы систем ПВО удалось сбить шесть ракет Х-101. „По другим ракетам — без существенных последствий“, — говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Ранее сегодня глава Днепропетровской ОВА говорил, что в результате российского массированного ракетного удара в Днепре есть разрушения на некоем промышленном предприятии и пожары в двух местах.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Там разрушена котельная и выбиты окна, по людям информация уточняется, добавил он.

Российское Минобороны информацию о ракетной атаке по Днепру не комментировало.

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