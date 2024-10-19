2024.10.19 10:37

Воздушная тревога была объявлена ночью в 15 областях Украины

 
Deutsche Welle
Vaikų ligoninės Kyjive teritorija po raketos smūgio. 2024 m. liepos 19 d., Ukraina, Kijevas
Vaikų ligoninės Kyjive teritorija po raketos smūgio. 2024 m. liepos 19 d., Ukraina, Kijevas
ФОТО: dpa | dpa/picture-alliance

В Киеве ночная воздушная тревога продолжалась более 3,5 часа. В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов.

Российские войска выпустили в ночь на субботу, 19 октября, по целому ряду регионов Украины крылатые ракеты и ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в 15 украинских областях, включая столицу страны Киев.

В Киеве воздушная тревога неоднократно объявлялась в течение ночи и утра. По сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), в общей сложности она продолжалась более 3,5 часа, дроны заходили на Киев с разных направлений, однако все они были обезврежены.

В результате атаки беспилотников в Дарницком районе города, по словам мэра Виталия Кличко и главы КГВА Сергея Попко, пострадала молодая женщина - она получила серьезное ранение в ногу обломком БПЛА, залетевшим в дом через окно балкона, была госпитализирована и прооперирована. В Днепровском районе украинской столицы поврежден фасад дома.

В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 16 дронов

В то же время Минобороны России утверждает, что ночью были уничтожены 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 13 над территорией Брянской области, два - над Ростовской областью и один - над Белгородской.

В Telegram-каналах публикуются фото и видео мощного взрыва в Брянске. По неподтвержденным данным, был нанесен удар по заводу „Кремний“, где производится микроэлектроника.

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Источник
Deutsche Welle
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