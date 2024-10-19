Воздушная тревога была объявлена ночью в 15 областях Украины

Российские войска выпустили в ночь на субботу, 19 октября, по целому ряду регионов Украины крылатые ракеты и ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в 15 украинских областях, включая столицу страны Киев.

В Киеве воздушная тревога неоднократно объявлялась в течение ночи и утра. По сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), в общей сложности она продолжалась более 3,5 часа, дроны заходили на Киев с разных направлений, однако все они были обезврежены.