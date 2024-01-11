ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19

 
"Голос Америки"
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
ФОТО: Reuters / Scanpix
В декабре болезнь унесла жизни 10 тысяч человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что праздничные мероприятия и передача наиболее распространенного штамма коронавируса привели к росту заболеваемости COVID-19 в декабре.

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в декабре было зарегистрировано около 10 тысяч смертей от COVID-19.

Число госпитализаций в течение месяца подскочило на 42% в почти 50 странах, главным образом в Европе и на американских континентах, которые поделились информацией об этом тренде.

По словам главы ВОЗ, вариант JN.1 в настоящее время является самым распространенным в мире.

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"Голос Америки"
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