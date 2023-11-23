ВОЗ запросила у Китая данные об очагах детской пневмонии на севере страны

Как передают китайские негосударственные СМИ, педиатрические больницы в некоторых районах страны переполнены больными детьми.

Китайские власти связывают всплеск заболеваемости гриппом в этом сезоне с отменой антиковидных мер.

ВОЗ призывает жителей Китая принять меры, чтобы снизить риск распространения инфекции.

В своем заявлении организация также просит дать ей больше сведений о публикациях в СМИ, а также предоставить данные из международной системы ProMed, предназначенной для наблюдения за вспышками заболеваний.

После появления запроса ВОЗ государственное информагентство Синьхуа опубликовало статью, в которой представители Национальной комиссии по здравоохранению заявили, что уделяют особое внимание диагностике и лечению детей с респираторными заболеваниями.

После недавней пандемии ковида любые вопросы о распространении инфекции в Китае могут вызвать настороженность. Однако для ВОЗ запрашивать всю возможную информацию об эпидемиологической ситуации — вполне обычная практика.