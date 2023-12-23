ВОЗ видит всплеск заболеваний COVID-19 в мире

 
Deutsche Welle
mRNR vakcina nuo COVID-19
mRNR vakcina nuo COVID-19
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
За месяц число выявленных заражений вирусом SARS-CoV-2 выросло на 52 процента, однако количество смертей от ковида упало на 8 процентов, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.

За последний месяц в мире наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.

Такие данные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в пятницу, 22 декабря. С 20 ноября по 17 декабря число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило более 850 000, увеличившись на 52 процента по сравнению с предшествующим 28-дневным периодом. За это же время количество смертей от ковида снизилось на 8 процентов и составило более 3000, добавили в ВОЗ.

В целом уровень заболеваемости ковидом вырос в четырех из шести регионов ВОЗ - Европейском (54 процента), Западно-Тихоокеанском (67 процентов), Африканском (77 процентов) и Юго-Восточной Азии (388 процентов). В то же время в Восточно-Средиземноморском регионе этот показатель упал на 51 процент, а в Американском регионе - на 23 процента.

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