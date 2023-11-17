ВОЗ: смертность от кори в мире в прошлом году выросла на 40%

Число смертей от кори в мире в 2022 году выросло на 43%, также резко увеличилось число случаев заболевания. Об этом сообщили в четверг ведущие международные организации здравоохранения. Причина, согласно выводам экспертов, - в снижении уровня вакцинации в период пандемии.

В прошлом году эта остроинфекционная болезнь вызвала эпидемии в 37 странах, тогда как в 2021 году её вспышки были зафиксированы в 22 странах.

Корью заболело 9 миллионов детей, число летальных случаев составило 136 тысяч. Показатели заболеваемости и смертности выше в основном в бедных странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным агентств, число случаев заболевания корью увеличилось почти на 20% после того, как во время пандемии уровень иммунизации населения упал до самого низкого за последние 15 лет уровня.