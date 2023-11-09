ВОЗ предупреждает о "тревожных тенденциях" распространения инфекционных болезней в Секторе Газа

"Из-за активизации военных действий количество смертей и ранений в Газе продолжает расти. Интенсивная перенаселенность и сбой систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии представляют дополнительную опасность: быстрое распространение инфекционных заболеваний. Некоторые тревожные тенденции уже появляются", - заявили в ВО .

Там отмечают: нехватка топлива в густонаселенном анклаве повлекла закрытие опреснительных установок, что увеличило риск распространения бактериальных инфекций. По данным ВОЗ, с середины октября было зарегистрировано более 33 тысяч случаев диареи, большинство из которых – у детей в возрасте до пяти лет.

Отмечается, что количество пострадавших детей значительно возросло, если сравнивать с данными этой возрастной группы, зафиксированными в 2021 и 2022 годах – в среднем 2 тысячи случаев ежемесячно.

Также выявили почти 9 тысяч случаев чесотки и вшей, более 1 тысячи – ветряной оспы, более 12 тысяч – сыпей на коже и около 55 тысяч – инфицирования верхних дыхательных путей.