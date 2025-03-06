Войска РФ ударили по гостинице в Кривом Роге: есть погибшие

По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, среди пострадавших есть ребенок.

Под завалами могут оставаться люди, сообщила ГСЧС Украины.

Незадолго до удара Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны РФ и о „скоростной цели на Кривой Рог“. Позднее в тот же вечер украинские военные сообщали об угрозах российских БПЛА и управляемых авиационных бомб в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.