Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами

Российские войска подвергли Украину массированному обстрелу утром в среду, 25 декабря, в день празднования католического Рождества. Воздушная тревога объявлена по всей украинской территории, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Российские войска выпустили по Украине более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. „Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине“, - отметил Зеленский.
Один погибший и шесть пострадавших из-за атаки РФ
Ранним утром серия взрывов прогремела в Харькове, пострадали как минимум шесть человек, все они госпитализированы, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Днепропетровской области в результате атаки РФ погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Отключения света в Полтавской и Ивано-Франковской областях
В результате удара РФ по Прикарпатью часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
Также из-за российской атаки были повреждены энергообъекты Полтавской области, что вызвало временные отключения света в Кременчугском районе, заявил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на территории Украины введены ограничения на потребление электроэнергии, сообщил он.
Удар РФ по Кривому Рогу накануне
Ранее, вечером в Сочельник, 24 декабря, был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу, согласно информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате „погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка. Аварийно-спасательные работы завершены“.