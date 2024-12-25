Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами

Российские войска подвергли Украину массированному обстрелу утром в среду, 25 декабря, в день празднования католического Рождества. Воздушная тревога объявлена по всей украинской территории, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Российские войска выпустили по Украине более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. „Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине“, - отметил Зеленский.

Один погибший и шесть пострадавших из-за атаки РФ