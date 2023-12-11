Войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами

Согласно сообщению, ракеты были запущены с северного направления — из Брянской области.

Украинские военные также заявляют, что сбили все 18 беспилотников, запущенных из аннексированного Крыма.

Обломки сбитых российских ракет упали в южной части Киева, в Дарницком районе. Пострадали четыре человека. У одного из них осколочные ранения ног, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам, которые удалось оперативно устранить, добавил он.

Российские войска почти каждый день атакуют территорию Украины беспилотниками и ракетами разных типов.

Британские военные эксперты предположили, что Россия начала новую кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.