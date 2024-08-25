Война в Украине убивает надежды в „алмазном городе“ Индии

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, жители индийского города Сурат и представить себе не могли, что та война, вспыхнувшая за тысячи километров, приведет к росту самоубийств в их общине.
Сурат - город в западном штате Гуджарат - является центром алмазной промышленности Индии, в которой занято более 600 000 человек. Работающие в Сурате специалисты отвечают за огранку и шлифовку 80% мировых алмазов, согласно статистике этой отрасли.
Алмазная промышленность Сурата уже страдала от многих проблем - наводнения в Африке, падение спроса на бриллианты на Западе, застой в поставках в Китай, - когда в феврале 2022 года началась война в Украине. Затем последовала широкомасштабная волна западных санкций против России, которые также включали российские алмазы, и Сурат внезапно столкнулся с глубоким финансовым кризисом.
Как война в Украине вызвала кризис в индийском Сурате?
Вторжение России побудило Евросоюз и страны G7 запретить импорт российских алмазов через третьи страны, серьезно ограничив доступ к ключевому сырью, используемому алмазной промышленностью Индии.
Когда в марте 2022 года этот запрет вступил в силу, он лишил Индию почти трети доходов от продажи алмазов. За последние 16 месяцев в Сурате покончили с собой по меньшей мере 63 огранщика. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них оставили предсмертные записки, в которых возложили вину за свое решение на бедственное финансовое положение. Многие тысячи других специалистов потеряли работу или столкнулись с резким сокращением зарплат.
Более 30% сырья в Индию поставлялось с рудников российской компании „Алроса“, говорит Динеш Навадия, председатель местного отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), созданного при министерстве торговли и промышленности. Этот потерянный бизнес до сих пор не восстановился, заявил он в беседе с DW.
Джагдиш Хунт, президент ассоциации алмазных торговцев Сурата, делится столь же мрачными перспективами: „С первого обстрела в ходе российско-украинской войны ситуация для нас только ухудшилась“.
У индийских продавцов слишком много алмазов
В 2023-24 финансовом году индийский экспорт ограненных алмазов упал на 27,6%, при этом три крупнейших клиента - Соединенные Штаты, Китай и Объединенные Арабские Эмираты - значительно сократили их закупки. В результате у компаний скопились запасы, которые примерно в три раза превышают те, что они обычно имеют, указывает Навадия. И добавляет: „Кредитные линии начали иссякать, и владельцы предприятий часто вынуждены продавать часть запасов по заниженным ценам, чтобы просто продолжать работать“.