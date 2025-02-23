Война в цифрах: как изменилась Украина за три года

Демографы все увереннее говорят, что депопуляция, то есть систематическое сокращение населения Украины, неизбежна, и, собственно, это уже происходит.

По подсчетам ООН, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 10 миллионов, то есть примерно на четверть.

Последняя полная перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. До полномасштабного российского вторжения в Украине (без оккупированных Крыма и части Донецкой и Луганской областей), по разным оценкам, жили 41-42 млн человек.

Украинская служба Би-би-си собрала главные цифры, иллюстрирующие то, как Украина пережила третий год войны и с чем входит в четвертый, от которого ожидают уже не победы или контрнаступления, а мирных соглашений.

По данным ЦРУ за 2024 год, в Украине также самая низкая в мире рождаемость — шесть детей на тысячу человек — по этому показателю страна занимает 228 место.

Россия в этом отчете оказалась на девятом месте — там смертность составляет 14 на тысячу человек.

Согласно отчету ЦРУ, обнародованному осенью 2024 года, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на тысячу человек. Это самый высокий показатель в мире.

Министерство экономики в своих макропрогнозах приводит более высокий показатель – 33 млн человек.

По состоянию на июль 2024 года, по данным, основанным на показателях трех украинских операторов мобильной связи, на территории, подконтрольной Украине, проживали 30 млн человек.

Особое внимание в ООН обратили на рост пострадавших среди детей. В первые три квартала 2024 года было зафиксировано больше случаев гибели и ранений детей, чем за весь 2023 год. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), всего с начала полномасштабного российского вторжения погибли по меньшей мере 12 456 человек, среди которых 669 детей.

Как заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, количество погибших и раненых в результате действий российских войск выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были обнародованы во время заседания Совета Безопасности ООН в январе 2025 года.

По данным ООН, в течение 2024 года количество жертв среди гражданского населения в Украине значительно возросло.

Год назад президент Зеленский говорил о 31 тысяче погибших военных.

На вопрос о потерях во время войны, и, в частности, о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла 400 тысяч солдат, президент Зеленский заявил, что количество погибших украинских военных составляет 45 100 человек.

Однако в начале февраля 2025 года эти цифры назвал президент Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ООН подчеркивают, что статистика отражает только подтвержденные смерти, и что реальное количество жертв может быть значительно выше.

На выплаты им в 2024 году было выделено 57,6 млрд гривен (1,38 млрд долларов) — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения.

По состоянию на январь 2025 года помощь от государства получали 1,2 млн временно перемещенных лиц.

2,5 млн из них не могут вернуться в свои дома, поскольку их жилье либо разрушено, либо расположено в зоне активных боевых действий, либо находится на временно оккупированной территории.

Из них 3,6 млн — это люди, ставшие переселенцами после начала полномасштабного вторжения.

По данным министерства социальной политики, к началу декабря 2024 года в Украине было зарегистрировано 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Еще 390 тысяч — это случаи ранений, которых, по словам Зеленского, больше, чем пострадавших людей, потому что один человек мог получить несколько ранений.

В то же время, по данным Евростата, на 31 декабря 2024 года статус временного убежища в странах ЕС получили около 4,3 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.

В России и Беларуси, по данным ООН, оказались около 1,269 млн украинцев.

По данным ООН, в Польше сейчас пользуются временной защитой свыше 993 тысяч украинцев, хотя всего за время войны этот статус получили 1,9 млн.

Сначала больше всего убежавших от войны украинцев было в Польше, но впоследствии в лидеры по этому показателю вышла Германия.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН), на середину января 2025 года в мире зарегистрировано почти 6,9 млн беженцев из Украины. Из них 6,3 млн оказались в Европе.

Количество тех, кто планирует вернуться в Украину, впервые за время исследований меньше половины — лишь 43%.

В исследовании украинского Центра экономической стратегии указывается, что после трех лет войны за границей находятся 5,2 млн украинцев. При этом специалисты, следящие за темой миграции и беженцев с начала войны, отмечают, что среди украинцев за рубежом выросла доля мужчин — на 9% по сравнению с предыдущим исследованием.

Однако и по данным Евростата больше всего украинцев приняли Германия (1,161 млн человек, или 27,3% от общего количества) и Польша (0,991 млн или 23,3%).

Разница с данными ООН может объясняться тем, что Евростат не учитывает цифры из стран, не входящих в ЕС. Кроме того, возможен и двойной подсчет, если человек получил временную защиту в нескольких странах.

Из этой суммы 740 млрд грн направят на закупку оружия, полностью покрывающего годовую потребность, а почти 50 млрд грн — на производство и приобретение БПЛА.

На 2025 год на обеспечение Сил обороны предусмотрено более 2,2 трлн гривен (49 млрд долларов), что составляет 26,3% ВВП.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си в министерстве финансов Украины, за 2024 год бюджетные расходы на безопасность и оборону составили почти 2,1 трлн гривен (51,9 млрд долларов). То есть в среднем день войны стоил около 5,7 млрд гривен (142 млн долларов).

В Центре экономической стратегии также подсчитали, что из-за миграции во время войны Украина потеряла 1,7-2,3 млн рабочих рук. Эта потеря, по подсчетам специалистов центра, обойдется Украине ежегодно в 5-7,8% довоенного ВВП.

Финансовая помощь от союзников Украины остается одним из ключевых факторов экономической стабильности в Украине, ведь именно она покрывает значительную часть гражданских расходов бюджета, в то время как все ресурсы украинской экономики идут на финансирование обороны.

По мнению ведомства, это позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности украинской армии.

Как утверждают в министерстве финансов, особенность этой программы состоит в возможности направить часть средств (от ЕС и Британии) непосредственно на оборонные нужды.

Все расходы по обороне с начала российского вторжения Украина покрывала из собственных средств. Однако это может измениться из-за принятой странами G7 программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

По подсчетам Кильского института мировой экономики, который отслеживает всю помощь, оказанную Украине партнерами, с начала войны Европа предоставила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также военной помощи на 62 млрд евро.

Показательно, что если учесть процент предоставленной Украине помощи от ВВП стран-партнеров, то топ-10 будет состоять из балтийских и скандинавских государств, а также Польши. Возглавляет этот перечень Эстония.

С начала 2025 года вклад ЕС вырос еще на 3 млрд евро.

По данным министерства финансов, в 2024 году Украина получила около 41,7 млрд долларов финансовой помощи от партнеров. В 2022-2024 годах Украина получила от союзников более 115 млрд долларов в бюджет.

В частности, в 2025 году ожидается, что Украина привлечет 22 млрд долларов от общей суммы программы ERA.

В общей сложности по этой программе запланировано получить по 20 млрд долларов от ЕС и США, 3,7 млрд долларов от Канады и по 3 млрд долларов от Британии и Японии.

В министерстве финансов отмечают, что значительная часть этой суммы должна поступить по программе ERA. Это механизм, предполагающий получение от стран G7 50 млрд долларов США с последующим погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

В 2025 году Украина планирует получить 38,4 млрд долларов помощи от международных партнеров. Эти данные предоставляет Национальный банк Украины на основе уже заключенных соглашений,

США же предоставили военную помощь на 64 млрд евро и финансовую помощь на 50 млрд евро.

Из всех секторов наибольший ущерб получил жилой сектор — 60 млрд долларов. По состоянию на ноябрь 2024 года повреждены или разрушены 236 тысяч жилых зданий, из которых 209 тысяч — частные дома, 27 тысяч — многоквартирные, а еще 600 — общежития.

По подсчетам Киевской школы экономики (KSE), которая с начала российского вторжения ведет учет экономических потерь Украины, по состоянию на ноябрь 2024 года общая сумма прямого ущерба, нанесенная инфраструктуре страны, выросла до 170 млрд долларов. На январь 2024 года эти потери оценивали в 155 млрд долларов.

Энергетический сектор Украины потерял активы на 14,6 млрд долларов. В результате российских атак полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС, повреждены или значительно разрушены другие генерирующие мощности, а также высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре — дорогам, портам, авиационной отрасли — оценивают в 38,5 млрд долларов. Кроме того, по подсчетам KSE, за время войны в Украине уничтожено или повреждено 260 тыс. автомобилей.

Вдобавок к разрушению жилья, 3,5 млрд долларов составляют потери в коммунальном хозяйстве. Значительные разрушения получили почти тысяча котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.

С начала полномасштабного российского вторжения повреждены или разрушены более 4 тысяч учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов. Кроме того, разрушены или повреждены более 1,5 тыс. медицинских объектов.

Почти такие же убытки — 14,4 млрд долларов — понесли промышленность и строительство. Предприятия лишились оборудования, производственных площадей и логистических мощностей. По состоянию на ноябрь 2024 разрушено или серьезно повреждено почти полтысячи крупных и средних частных, а также государственных предприятий.

По данным Государственной службы статистики, цены в январе 2025 года были на 12,9% выше, чем в январе 2024 года. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года, когда цены выросли всего на 5%.

Одновременно с замедлением экономического роста в 2024 году в Украине ускорилась инфляция.

Динамика роста ВВП все еще положительная, но на самом деле ее следует называть не ростом, а восстановлением, ведь в первый год войны украинская экономика упала на 29%. Во второй и третий годы войны она только отыграла часть этого падения, так и не выйдя на уровень довоенного 2021 года.

По предварительным данным, в 2024 году украинская экономика выросла на 3,4–3,6%. Хотя окончательные цифры станут известны позже, уже понятно, что это меньше 5,3%, зафиксированных годом ранее.

Именно через черноморские порты прошло более 80% всего украинского экспорта.

По данным министерства экономики Украины, в 2024 году украинский экспорт вырос более чем на 13% и принес 41 млрд долларов. Это примерно столько же, сколько Украина получила от своих партнеров в рамках финансовой поддержки.

Главными причинами ускоренного роста цен в Нацбанке называют плохой урожай, что ограничило предложение продовольствия, рост производственных затрат на электроэнергию (из-за российских обстрелов энергетических объектов) и оплату труда.

Но, как отмечают эксперты, здесь следует также учитывать и импорт, связанный с войной. В частности, оружие, оборудование, а также импорт электричества, на который Украина вынуждена идти из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Впрочем, украинский экспорт по-прежнему значительно меньше импорта, который за 2024 год превысил 70 млрд долларов.

Данные Государственной таможенной службы еще оптимистичнее. Там заявляют о 16% росте экспорта на общую сумму в 41,6 млрд долларов.

Основа украинского экспорта — аграрная продукция. Прежде всего это подсолнечное масло, экспорт которого в 2024 году принес Украине 5 млрд долларов.

Инфляция страшнее оккупации?

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на начало февраля 2025 года 46% респондентов считали, что государство развивается в неверном направлении, и только 38% были уверены, что выбранный путь верен.

По сравнению с февралем 2024 года доля пессимистов не изменилась, а вот оптимистов стало меньше. В то же время стало больше тех, кто не знает, как ответить на вопрос о правильности или ошибочности курса Украины.

В мае 2022 года оптимистов было 68%, а пессимистов — лишь 16%.