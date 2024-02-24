Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года стало неожиданностью для многих, в том числе в самой Украине. Хотя фактически агрессия России против Украины началась за восемь лет до этого -с аннексии РФ украинского полуострова Крым . 27 февраля 2014 года вооруженные мужчины в масках и без опознавательных знаков захватили парламент и здания властей в Крыму. Президент России Владимир Путин позднее признал, что это были российские военные. А 16 марта Россия провела так называемый "референдум" о статусе Крыма, где решался вопрос о его присоединении к РФ. Он не был признан Украиной и большинством стран международного сообщества, поскольку нарушал законы Украины и международное право.

10 лет назад Украина была сильно ослаблена. После протестов сторонников евроинтеграции Украины на Майдане президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию. Новое прозападное правительство не решилось применить силу для защиты Крыма. Как утверждают многие эксперты в Украине, еще и потому, что Запад советовал Киеву вести себя сдержанно. В том числе и тогда, когда весной 2014 года в Донбассе начались военные действия - Россия вела гибридную войну, поддерживая тех, кого СМИ называли "пророссийскими сепаратистами" на юге и востоке Украины. Эти были как местные жители, так и граждане России. Новых жестких санкций, кроме тех, что были введены за аннексию Крыма, в отношении России после Донбасса не последовало. Россия тайно поставила своих граждан во главе пророссийских сил в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донецке и Луганске и так же тайно поставляла им все больше оружия. Запад пытался урегулировать конфликт путем переговоров, но в итоге все подписанные с этой целью минские договоренности, так и не заработали в полную силу. Украина не ввела военное положение. Военные действия в Донбассе были названы Киевом "антитеррористической операцией".