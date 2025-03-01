Война - не сделка: Как прошло шествие оппозиции РФ в Берлине

В Берлине в субботу, 1 марта, прошел второй марш российской оппозиции под лозунгом „Россия против Путина“. Его организаторами, как и на шествии в ноябре прошлого года, выступили Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная.
В шествии по центру Берлина, по оценкам немецкой полиции, приняли участие 800 человек - в несколько раз меньше, чем на предыдущей акции. Другим ключевым отличием, помимо численности, стали лозунги марша. На шествии, проходившем в годовщину похорон Навального, его имя, как и имена Немцова и российских политзаключенных, звучали едва ли не чаще слова „война“.
„Владимир Путин - трус и подлец, потому что только трусы и подлецы стреляют в спину, исподтишка мажут одежду „Новичком“ и среди ночи нападают на мирную соседнюю страну“, - выступил со сцены Владимир Кара-Мурза.
Шествие под российскими флагами
Одним из итогов ноябрьского шествия стал спор в российской оппозиции, уместно ли выходить на антивоенные акции в европейских городах с российским флагом. В этот раз перед началом марша над площадью Потсдамер-плац российских триколоров было большинство.
Впрочем, первая колонна, возглавляемая организаторами, шла не под ними, а с транспарантами на русском, английском и немецком языках: „Нет Путину, нет войне“, „Свободу политическим заключенным“, „Путин - убийца“ и „Россия против Путина“.
Флагов Украины над толпой было лишь несколько штук, некоторые участники шли, завернувшись в них, или несли плакаты с украинской символикой. „Если мы хотим свободную и либеральную страну, нужно привыкать, что вокруг те флаги, которые в этот момент могут показаться и неуместными“, - обратился к собравшимся со сцены бизнесмен Евгений Чичваркин. Он, по своим собственным словам, решил сделать исключение и поддержать своим участием организаторов шествия - до этого Чичваркин не раз говорил, что решил отойти в сторону от российской политики и из активного участника „стать наблюдателем“.
„Мы за свободу политических заключенных, но мне немножко не хватает украинских флагов, - призналась в разговоре с DW соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества „Мемориал“ Ирина Щербакова, которая возглавляла колонну с портретами политзаключенных. - Сейчас наступил час ноль, не все люди это понимают, и не хватает единой воли, в том числе в Европе“, - сказала она, отсылая к случившейся накануне публичной перепалке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
„Мне кажется, что ситуация очень грозная и раздрай, который мы тут видим, он тоже свидетельствует о растерянности“, - призналась Щербакова.