Война - не сделка: Как прошло шествие оппозиции РФ в Берлине

Шествие под российскими флагами

Одним из итогов ноябрьского шествия стал спор в российской оппозиции , уместно ли выходить на антивоенные акции в европейских городах с российским флагом. В этот раз перед началом марша над площадью Потсдамер-плац российских триколоров было большинство.

Впрочем, первая колонна, возглавляемая организаторами, шла не под ними, а с транспарантами на русском, английском и немецком языках: „Нет Путину, нет войне“, „Свободу политическим заключенным“, „Путин - убийца“ и „Россия против Путина“.

Флагов Украины над толпой было лишь несколько штук, некоторые участники шли, завернувшись в них, или несли плакаты с украинской символикой. „Если мы хотим свободную и либеральную страну, нужно привыкать, что вокруг те флаги, которые в этот момент могут показаться и неуместными“, - обратился к собравшимся со сцены бизнесмен Евгений Чичваркин. Он, по своим собственным словам, решил сделать исключение и поддержать своим участием организаторов шествия - до этого Чичваркин не раз говорил, что решил отойти в сторону от российской политики и из активного участника „стать наблюдателем“.