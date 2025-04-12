Война изменила Зеленского. Но теперь ему необходима новая трансформация

Но из-за непредсказуемости, которую принес второй срок Трампа, и не в последнюю очередь из-за перепалки президентов в Овальном кабинете в феврале, Зеленскому, возможно, необходима новая трансформация.

За прошедшие годы я не раз стоял напротив Зеленского. Теперь он выглядит более авторитетным, возможно, закаленным в бою человеком, которого в какой-то мере сформировала его усилившаяся изоляция на мировой арене.

Трансформация Зеленского из популярного комика в президента военного времени восходит к 2022 году, когда он решил остаться в Киеве, несмотря на приближение российских военных. Это решение означало: Украина будет защищать себя — что и происходит по сей день.

Справедливо это утверждение или нет, Зеленскому удалось привлечь и сохранить внимание к своей стране и убедить союзников предоставить военную помощь. Его роль в том, как Украина ведет войну, без сомнения, стала ключевой.

До второго срока Трампа Зеленский успешно лоббировал интересы Украины и получал западную поддержку. Он просил системы ПВО, ракеты и истребители. Хотя некоторые страны, вроде Германии, колебались, опасаясь эскалации конфликта, в итоге они поддавались на его уговоры.

В четверг 10 апреля „коалиция желающих“ — группа стран, которые пообещали поддерживать Украину, — встречается в штаб-квартире НАТО. Америки среди них нет.

Но сможет ли человек, привыкший к авторитету дома и влиянию за границей, „переродиться“ во второй раз и подстроиться под дипломатию времен Трампа? Или он решит, что лучший способ защитить Украину — это немного уступить?

С политической точки зрения, война в Украине — это больше не история про агрессора и его жертву. Теперь задача усложняется тем, что Зеленскому нужно показывать свое стремление к миру, в то же время защищая интересы своей страны.

Сергей Лещенко, внештатный советник главы офиса президента Украины, объясняет: „Мы должны были быть на виду у мира. Если общественное мнение на стороне Украины, то шанс получить поддержку у мирового сообщества возрастает“.

„Это сделало поддержку Украины более личным вопросом для тех, кто присутствовал на конференции“.

Решение Зеленского поехать на конференцию по безопасности в Мюнхене за две недели до начала войны, несмотря на предупреждения о возможной угрозе его безопасности, было определяющим, полагает Арнольд.

„Зеленский вел себя очень умно и расчетливо в первые дни войны“, — говорит Эд Арнольд из Королевского объединенного института оборонных исследований.

„Они заинтересованы лично в Зеленском и в Украине, — говорит Арнольд. — С начала войны в Великобритании сменилось четыре премьер-министра… и все они подписали новые декларации с Украиной, опять же, благодаря Зеленскому“.

В 2022 году Зеленский смог показать, насколько важны поставки от союзников, когда некоторые украинские территории, в том числе Херсон, были освобождены. Поначалу его сотрудничество с европейскими союзниками было успешным.

Победа Украины в битве за Киев закрепила фигуру Зеленского как символ выживания страны — и усилила позицию президента, когда он просил западных союзников продолжить военную помощь.

Лещенко обращает внимание на ежедневные видеообращения Зеленского, которые тот записывал с самого начала войны. „Быть настолько открытым — это непривычно“.

„Он и его ближайшее окружения следовали логике, что в разговорах с партнерами надо быть требовательными и продвигать идею, что Украине попросту что-то нужно. Это работало очень хорошо в 2022 году, но в 2023 году такой подход перестал работать с США и не только“, — полагает она.

К примеру, когда контрнаступление Украины летом 2023 года провалилось, влиятельное меньшинство республиканцев в США стало сомневаться в целесообразности поддержки Киева, и в некоторых кругах призывы о помощи стали игнорироваться.

Но когда Украине не удалось добиться дальнейших успехов на боле боя, посыл Зеленского не изменился. Вскоре стало ясно, что это навредило его позиции.

Напряжение между ними возросло перед этой встречей: несколькими днями ранее Зеленский заявил, что Трамп „на самом деле не знает, как закончить войну“. Перед этим американский политик пообещал разрешить конфликт „за один день“.

В этот день, когда до выборов президента США оставалось чуть больше месяца, Зеленский в последний момент встретился с Трампом в Trump Tower.

Все поменялось для Украины 27 сентября 2024 года в лобби отеля в Нью-Йорке. На этот раз движущей силой были не российские войска, а политическая реинкарнация самого могущественного союзника Украины — США.

Пристайко был послом Украины в Великобритании, пока его не уволили в 2023 году. Киев официально не стал объяснять отставку дипломата, но она произошла вскоре после того, как Пристайко раскритиковал ответ Зеленского на упреки в недостаточной благодарности за британскую военную помощь. Пристайко сказал тогда, что в ответе президента было „немного сарказма“, что, по его мнению, было „не совсем здоровым“.

„Зеленский видел в Трампе более-менее себя, медийного человека, который пошел в политику, который был против истеблишмента“, — говорит он.

„Он должен был понравиться Трампу“, — говорит Вадим Пристайко, который присутствовал при первой встрече политиков после победы Зеленского на выборах в 2019 году.

В следующий раз Зеленский и Трамп встретятся только спустя пять месяцев в Овальном кабинете. Их — теперь уже знаменитая — встреча станет дипломатической катастрофой для Киева.

Несмотря на то, что они заявили об „общем видении“ и желании окончить войну, язык тела свидетельствовал об отсутствии пресловутой „химии“ между политиками.

Фесенко полагает, что Зеленский постоянно меняет свою тактику, чтобы установить рабочие отношения с Вашингтоном, но Мария Золкина считает, что проблемы — гораздо глубже.

А потом началась их война слов. Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны и назвал его „диктатором“, а украинский президент в ответ заявил, что его американский коллега „живет в мире российской дезинформации“.

„Отношения с Трампом — это такие американские горки“, — говорит директор центра политических исследований „Пента“ Владимир Фесенко.

„Зеленский никогда не был дипломатом, — добавляет Пристайко. — Он никогда не был типичным политическим лидером, который целует младенцев и пожимает руки“.

Зеленский всегда выглядел комфортно, принимая или посещая лидеров других стран. Он чувствует себя непринужденно на сцене и зачастую вставляет уместные шутки — но в этот раз все было иначе.

Его защитная поза, его скрещенные руки, все это казалось новым.

Печально известная встреча в Овальном кабинете с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом — это первый раз, когда я наблюдал, как Зеленский будто бы оказался на грани своих политических возможностей, когда его обвинили в „недостаточной благодарности“ и „заигрывании с третьей мировой войной“.

„Это треугольник — администрация президента США, Кремль и Киев, — говорит она. — Украина считается самой слабой стороной этого треугольника. Для Трампа Зеленский находится в другой весовой категории, и в этом и заключается проблема“.

Когда советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сказал им, что встреча завершена, „мы пожали плечами и решили вернуться в отель“, вспоминает Брусило.

„Никто не воспринял это как конец чего-то, — утверждает замглавы офиса президента Игорь Брусило, который вместе с Зеленским был в Белом доме. — Мы обсудили, как двигаться дальше. Это не было катастрофой“.

Но официальная точка зрения у некоторых заключается в том, что встреча в Овальном кабинете не была катастрофической.

США ненадолго приостановили военную помощь Украине и передачу разведданных, чтобы заставить Киев плясать под их дудку.

Договор о минералах, в котором Зеленский изначально предложил обменять часть украинских ресурсов на продолжение военной поддержки, так и не был подписан. Предложенный после этого вариант договора уже намного менее выгоден Киеву.

„Очевидно, что некоторые решили, что вести переговоры с Зеленским сложно. Почему? Потому что он придерживается своих красных линий“.

„Война меняет всех, она в каком-то смысле изменила всех нас. Но я не думаю, что Зеленский изменился принципиально — к лучшему это или к худшему“, — говорит профессор сравнительной и украинской политики университета Манчестера Ольга Онуч.

Но некоторые считают, что Зеленскому нужно проявить еще больше гибкости.

Какими бы на самом деле ни были отношения за закрытыми дверями, с тех пор Зеленский дал понять, что он готов быть более гибким. Говорят, что европейские союзники убедили его принять более смиренный тон, потому что жестокая правда заключается в том, что и Европе, и Украине США необходимы для борьбы с российской агрессией.

Интересно, что украинцы сплотились в поддержку Зеленского после инцидента в Овальном кабинете, как будто бы это была прямая атака на украинскую государственность, говорит глава Украинского форума британского центра Chatham House Орыся Луцевич.

„Зеленский очень влиятелен, и его авторитет построен на нем самом и определенном круге людей“, — полагает Золкина.

И тем не менее за каждой политической или дипломатической атакой на Украину следует рост политического единства в стране. Перепалка в Овальном кабинете — не исключение: рейтинг популярности Зеленского вырос примерно до 70%.

Брусило соглашается. „Добиться гибкости от Зеленского очень трудно, — говорит он. — Это как с пружиной — чем больше ты на нее давишь, тем больше сопротивление“.

„Народ поддерживает его, те идеи, которые он представляет, и то, как он себя ведет“.

Пристайко полагает, что если американцы хотели заменить Зеленского на посту президента, они „выстрелили себе в ногу, потому что он может влегкую быть переизбран“.

Некоторые эксперты, например Золкина, не разделяют этой уверенности. „Я не думаю, что он понимает, что всплеск поддержки — это прямая реакция на поведение Трампа, а не на личную позицию Зеленского“, — говорит она.

„У него весьма сильные политические амбиции на счет второго срока, и он весьма эгоцентричен в политическом смысле, как и все лидеры на таком уровне“.