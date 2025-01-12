Волынская резня: Киев дал Варшаве список мест для эксгумации

Киев и Варшава обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков жертв исторических конфликтов. Об этом в субботу, 11 января, пишет польское информагентство PAP со ссылкой на замминистра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрея Наджоса, который также который возглавляет с украинской стороны рабочую группу двух стран „по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере“.

„Мы обменялись запросами от польской стороны на проведение работ на украинской территории, а польская сторона получила от нас запросы на проведение наших работ на польской территории“, - цитирует Наджоса агентство.