Военных КНДР вывели с фронта в Курской области после потерь

Военнослужащих из КНДР, участвующих в войне против Украины на стороне России, отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. Об этом американская газета The New York Times написала в четверг, 30 января, ссылаясь на неназванных украинских и американских чиновников. По их словам, северокорейских военных не видели на фронте уже около двух недель.