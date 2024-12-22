Военные из КНДР в России: как они воюют и будут ли дезертировать?

С учетом крайней закрытости КНДР и общего дефицита поступающей из страны во внешний мир информации трудно сказать, насколько сильно могла измениться армия страны за те 10 лет, что прошли с момента дезертирства Хан Ыля. Кажется, что большую часть ресурсов страны (и так весьма ограниченных) ее лидер Ким Чен Ын направил не на модернизацию и укрепление регулярной армии, а на развитие ракетной программы и создание ядерного оружия.

По словам другого перебежчика, Рю Сон Хёна, дезертировавшего в 2019 году, первые три года в армии невероятно тяжелы даже для тех, кому посчастливилось попасть в спецназ. Сейчас ему 28 лет, семь из которых он провел на службе в северокорейских ВВС, где был водителем. По его словам, условия службы за эти годы только ухудшились, а рис из рациона постепенно исчез: „Солдат отправляют в горы на несколько дней, выдав им с собой крошечный запас риса, и говорят, что это часть курса по выживанию“.