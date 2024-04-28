Военизированные чаты и наборы для выживания. Как молодые южные корейцы готовятся к войне с Севером

Столица Южной Кореи находится примерно в 48 километрах к северу от демилитаризованной зоны, созданной в 1953 году после подписания соглашения о перемирии после Корейской войны.

«Я живу в самом центре Сеула. Мысль о том, что все может исчезнуть с лица земли из-за одной ракеты, приводит меня в ужас», — говорит он.

В наборе также есть бронежилет и противогаз. По его мнению, у военных может не хватить защитного снаряжения, поэтому лучше подготовиться самому, тем более что Ким — один из более чем трех миллионов южнокорейских резервистов.

Помимо воды и продуктов питания, которые Ким заготовил на случай чрезвычайной ситуации (включая сублимированный рис), он также положил карту и компас, чтобы быть готовым к тому, что отключат мобильную связь или перестанет работать общественный транспорт.

30-летний южнокореец считает, что так он переживет первые 72 часа, если случится немыслимое.

Рост числа южнокорейцев, готовящихся к войне с Севером, свидетельствует о нарастающем беспокойстве по поводу отношений между соседями. Эти беспокойства усугубляются действиями Пхеньяна, которые становятся все более агрессивными.

Около 900 человек вступили в несколько групп по подготовке к войне на Kakao — самом популярном приложении для обмена сообщениями в Южной Корее. Еще одно сообщество под названием «Школа выживания — кафе Daum», существующее с 2010 года, насчитывает более 25 тысяч членов.

Ким Чон Хо относится к небольшому, но стремительно растущему числу молодых южнокорейцев, которые готовятся к возможной войне с Севером.

Однако напряженность на Корейском полуострове нарастает. В этом году Северная Корея , утверждающая, что у нее есть тактическое ядерное оружие, провела четыре испытания баллистических ракет. В апреле в КНДР заявили, что успешно испытали новую твердотопливную гиперзвуковую ракету, способную достичь Гуама (остров в западной части Тихого океана - Би-би-си).

По словам администратора «Школы выживания — кафе Daum» У Сон Ёпа, участившиеся случаи глобальных конфликтов, таких как война между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС, сделали молодых корейцев более восприимчивыми к растущим геополитическим рискам.

Согласно результатам соцопроса, проведенного Исследовательским институтом общественных СМИ KBS, более 75 % респондентов испытывают тревогу по поводу ситуации вокруг безопасности своей страны. Этот показатель увеличился на 19% по сравнению с 2021 годом, когда был проведен первый такой опрос.

«Это означает, что Север может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Юга, поскольку он больше не считает Юг своим этническим родственником», — отметил он.

В январе северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Юг врагом номер один, добавив, что мирное воссоединение двух Корей невозможно.

Например, один из чатов, посвященных подготовке к войне, был создан вскоре после нападения России на Украину. За два года число его участников выросло в 10 раз и достигло 500 человек.

«Я никогда прежде не задумывалась о том, что стоит готовиться к войне. Но мир изменился. Несколько войн уже идут», — говорит тренер по фитнесу Пак Хви Бин. В прошлом году она прошла курс первой помощи.

Некоторые члены группы хотят вовсе уехать из Южной Кореи еще до того, как начнется конфликт с Севером.

Они учат иностранные языки и получают дополнительное образование в надежде найти работу за рубежом.

«Я слышал, что могу получить постоянный вид на жительство в Парагвае примерно за 10 миллионов вон (7 200 долларов)», — написал один из членов группы.