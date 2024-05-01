Водометы и избитые оппозиционеры: власти разогнали акцию против "закона об иноагентах" около парламента Грузии

Парламентарии во вторник не успели завершить обсуждение законопроекта и перенесли его на среду.

Изначально МВД Грузии призвало участников митинга разблокировать выходы из здания, после чего начались задержания. Одновременно полиция начала применять перцовый газ против митингующих, пытаясь оттеснить их от служебного входа в парламент.

«Министерство внутренних дел применило специальные средства в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, бросали в их сторону различные предметы», — говорилось в заявлении ведомства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила действия сотрудников МВД.