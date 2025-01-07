2025.01.07 15:06

Во Франции умер ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен

 
Deutsche Welle
Jean-Marie Le Pen
Jean-Marie Le Pen
ФОТО: Reuters/Scanpix

Основатель и многолетний лидер французской партии „Национальный фронт“ Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет.

Во Франции скончался основатель и многолетний руководитель правопопулистской партии „Национальный фронт (в настоящее время - „Национальное объединение“) Жан-Мари Ле Пен. Он умер в возрасте 96 лет в кругу семьи, сообщает во вторник, 7 января, информагентство AFP со ссылкой на родственников политика.

Несколько недель назад отец нынешнего лидера французских правых популистов Марин Ле Пен переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.

Ле Пен был исключен из партии в 2015 году

Жан-Мари Ле Пен основал партию „Национальный фронт“ в 1972 году и возглавлял ее до 2011 года, после чего передал руководство своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году по настоянию Марин Ле Пен он был исключен из партии после многочисленных обвинений в расизме и антисемитизме. В 2018 году „Национальный фронт“ был переименован в „Национальное объединение“.

Один из крупнейших политических успехов Ле Пена - выход во второй тур президентских выборов в 2002 году, в котором он уступил консерватору Жаку Шираку.

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