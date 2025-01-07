Во Франции умер ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен

Во Франции скончался основатель и многолетний руководитель правопопулистской партии „Национальный фронт“ (в настоящее время - „Национальное объединение“) Жан-Мари Ле Пен. Он умер в возрасте 96 лет в кругу семьи, сообщает во вторник, 7 января, информагентство AFP со ссылкой на родственников политика.

Несколько недель назад отец нынешнего лидера французских правых популистов Марин Ле Пен переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.