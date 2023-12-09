Во Франции шесть подростков осуждены по делу об убийстве учителя Самюэля Пати

47-летний учитель истории и географии был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым, после того как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда. Это случилось в городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

На момент преступления подсудимым было от 13 до 15 лет.

Пятеро из них признаны виновными в том, что указали на преподавателя его убийце в обмен на вознаграждение.

Суд квалифицировал это как участие в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах

Шестая участница процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятий. Это привело к тому, что имя Самюэля Пати появилось в социальных сетях.

На момент убийства Пати ей было всего 13 лет. Согласно обвинению, школьница пожаловалась своему отцу Брахиму Шнина, что Самюэль Пати заставил всех мусульман выйти из класса, чтобы показать карикатуру. Она якобы вступила с ним в перепалку и за это была отстранена от занятий.