Во Франции произошло нападение с ножом, один человек погиб

Инцидент произошел на демонстрации в поддержку Конго, которую патрулировала полиция.

На месте происшествия задержан 37-летний алжирец, тяжело ранивший ножом двух полицейских — одного в шею, другого в грудь, а гражданин, пытавшийся вмешаться, чтобы помешать нападавшему, получил ножевое ранение и скончался.

Нападавший, как сообщается, выкрикивал „Аллаху Акбар“. Прокуратура начала расследование по факту терроризма.

По словам местного прокурора, в отношении подозреваемого было принято решение о депортации, поскольку он находился в списке лиц, подозреваемых в терроризме. Президент Эммануэль Макрон заявил, что „нет никаких сомнений в том, что это был исламистский теракт“.