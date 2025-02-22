Во Франции произошло нападение с ножом, один человек погиб

Инцидент произошел на демонстрации в поддержку Конго, которую патрулировала полиция.
На месте происшествия задержан 37-летний алжирец, тяжело ранивший ножом двух полицейских — одного в шею, другого в грудь, а гражданин, пытавшийся вмешаться, чтобы помешать нападавшему, получил ножевое ранение и скончался.
Нападавший, как сообщается, выкрикивал „Аллаху Акбар“. Прокуратура начала расследование по факту терроризма.
По словам местного прокурора, в отношении подозреваемого было принято решение о депортации, поскольку он находился в списке лиц, подозреваемых в терроризме. Президент Эммануэль Макрон заявил, что „нет никаких сомнений в том, что это был исламистский теракт“.
Макрон выразил соболезнования семье погибшего. „Я хочу подтвердить решимость правительства и мою решимость продолжать работу по искоренению терроризма на нашей земле“, — подчеркнул президент Франции.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в X, что „фанатизм нанес новый удар, и мы скорбим“.
„Мои мысли обращены к жертвам и их семьям, и я твердо надеюсь, что раненые поправятся“, — сказал он.
Ожидается, что министр внутренних дел Бруно Реталло посетит место происшествия в субботу вечером.