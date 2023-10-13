Во Франции преступник с ножом напал на школу, один из учителей погиб

По данным телеканала, нападавший кричал „Аллах Акбар“, он задержан.

В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили ранения.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил инцидент в школе. По его словам, там была проведена полицейская операция, преступник задержан полицией.

Источник BFM TV в полиции также сообщил, что задержан брат нападавшего. Le Figaro со ссылкой на местные власти пишет, что у двоих пострадавших тяжелые ранения. Все учебные заведения города после нападения были закрыты.