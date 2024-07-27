Во Франции по-прежнему транспортный коллапс после поджогов в день открытия Игр, поиски диверсантов продолжаются

Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов и парализованных в преддверии открытия Олимпийских игр.

Национальная железнодорожная компания SNCF заявила, что субботние рейсы на основных линиях в Париж и из Парижа будут задержаны как минимум на два часа, также будет отменена четверть рейсов Eurostar, осуществляющих международное сообщение между Парижем и рядом европейских городов, в том числе Лондоном.

Министр транспорта Франции заявил, что движение будет восстановлено к утру понедельника.

По словам представителей SNCF, ее сотрудники „работали всю ночь в сложных условиях под дождем“, чтобы устранить повреждения на линиях.