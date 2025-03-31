ВМС ВСУ отвергли роль США в потоплении крейсера "Москва"

NYT: США были вовлечены в войну в Украине сильнее, чем считалось ранее

В течение всех трех лет войны в Украине Соединенные Штаты были вовлечены в нее гораздо более глубоко, чем считалось ранее, следует из большого расследования газеты The New York Times, основанного на 300 интервью с представителями правительства, армии и разведки Украины, США, Великобритании, ФРГ, Польши и других стран. Издание выяснило, что в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене работал командный центр, где американские и украинские военные вместе планировали военные операции ВСУ, в результате которых, „по подсчетам США, было убито или ранено более 700 тысяч российских солдат“, пишет NYT. По данным газеты, основным координаторами этого партнерства с американской стороны был генерал Кристофер Донахью, а с украинской стороны - генерал Михаил Забродский.