Власти Турции заблокировали Instagram

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее. Известно, что 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.