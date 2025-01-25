Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский

Между тем агентство Reuters пишет, что новое название Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне. Мексика, которая, как и США, граничит с этим заливом и воспринимает его как часть своего национального наследия, активно защищает право на сохранение исторического названия, подчеркивая его значимость для мировой истории и мореплавания. Именно такое обозначение значится в географических картах, атласах, а также международных документах.