Власти Сирии не контролируют Алеппо впервые с 2012 года

По оценке аналитиков из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), правительственные силы Сирии потеряли контроль над вторым по величине городом страны Алеппо. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство AFP.

„Впервые с начала конфликта в 2012 году город Алеппо больше не находится под контролем сил сирийского режима“, - заявил AFP глава SOHR Рами Абдель Рахман. По его словам, сирийская суннитская радикальная группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ) и союзные ей группировки „контролируют Алеппо“, за исключением некоторых районов на окраине города, удерживаемых курдскими силами.