Власти Польши распустили комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского под Смоленском

«Это конец лжи от лица польского правительства, конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой», — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик.

Он также подчеркнул, что выводы об авиакатастрофе должны делать эксперты в области авиации, а не политики.

Согласно распоряжению Минобороны Польши, члены распущенной комиссии обязаны до 18 декабря 2023 года отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, которые они использовали. Также будет создана группа для оценки деятельности комиссии.

Комиссия была создана в 2016 году по инициативе брата Леха Качиньского — Ярослава Качиньского, лидера партии «Право и справедливость».