Власти Киева сообщили о комбинированном авиаударе по городу

В ночь на среду, 12 июня, российские войска нанесли по Киеву массированный воздушный удар, применив различные типы вооружения - крылатые ракеты, беспилотники, по предварительным данным, также были задействованы баллистические ракеты. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

По данным столичных властей, с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по городу были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. „Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА“, - говорится в сообщении.