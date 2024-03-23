Власти Канады извинились перед двумя мужчинами, которых 70 лет назад перепутали в роддоме

Почти 70 лет спустя Бове и Амброуз получили официальные извинения лично от премьер-министра Манитобы Ваба Кинью за травму, которую они пережили из-за путаницы в роддоме.

Это привело к судьбоносному открытию. Два человека — Ричард Бове и Эдди Эмброуз — родились в один и тот же день в одной и той же больнице в маленьком канадском городке Арборг в 1955 году (провинция Манитоба). Однако при рождении их перепутали — оба младенца попали не к своим биологическим родителям.

А вот Ричард Бове оказался ее родным братом.

Примерно в то же время, на расстоянии почти в 2,4 тыс. километров от дома Ричарда Бове, выросшая в украинской семье сестра Эдди Эмброуза из канадского города Виннипег также сделала ДНК-тест. Его результат показал, что она не связана с Эдди родственными узами.

Ричард Бове из прибрежного городка Сехелт в Британской Колумбии (провинция в западной части Канады), всю жизнь считал себя коренным местным жителем. Но сделанный им ДНК-тест показал, что у Ричарда смешанные украинские, еврейские и польские корни.

68-летний Ричард Бове рос метисом — так называют представителей коренных народов Канады, имеющих смешанное происхождение — от коренных и европейских этносов. Его отец умер, когда Бове было три года, и ему пришлось нести ответственность за своих младших братьев и сестер, в то время как его мать тяжело переживала потерю мужа.

В первые годы с рождения детей их родители вели совершенно разную жизнь, рассказал Би-би-си адвокат мужчин Билл Гандж.

«Иногда говорят, что для того чтобы понять, что такое сочувствие и сострадание, следует пройти милю в обуви другого человека, — продолжил Кинью. — Если это так, то наши почетные гости, собравшиеся здесь сегодня, возможно, понимают сострадание и сочувствие на таком уровне, к которому мало кто из нас сможет приблизиться».

«Сегодня я выступаю, чтобы принести запоздалые извинения за действия, причинившие вред двум детям, двум родителям и двум семьям многих поколений», — сказал Кинью в законодательном собрании Манитобы.

«Теперь он понял, что коренными жителями были все, кроме него, — говорит адвокат Билл Гандж. — Их истории жизни очень сильно изменились».

В течение многих лет Бове гордился тем, что управлял единственным рыболовецким судном, принадлежащим коренному населению у побережья Британской Колумбии.

На протяжении всей своей жизни Эмброуз никогда не знал о своем настоящем происхождении.

В 12 лет Эдди Эмброуз стал сиротой и впоследствии был усыновлен, как и Ричард Бове.

Тем временем Эдди Эмброуз вырос на ферме в сельской местности Манитобы «в очень любящей и очень поддерживающей его украинской семье», где он слушал украинские народные песни перед сном, рассказал адвокат Билл Гандж.

Ричард посещал дневную школу для детей коренных народов, а затем был насильно изъят из семьи в рамках «Облавы шестидесятых» — ассимиляционной политики Канады, когда детей из семей коренных народов отнимали у родителей и отдавали в приемные семьи.

«У них обоих отняли то, кем они себя считали», — добавляет Гандж.

В своем извинении Ваб Кинью сообщил, что, как ни странно, на протяжении жизни пути этих двух мужчин пересеклись.

В детстве Эдди Эмброуз попросил девочку из соседнего города взять его в свою бейсбольную команду, сказал Кинью, «не зная, что на самом деле она была его биологической сестрой».

А когда Ричард Бове был подростком, его любовь к рыбалке привела его на один берег с биологической сестрой, которая забрасывала удочку рядом с ним — оба они не подозревали о своей родственной связи.

Несмотря на произошедшее, Билл Ганж говорит, что оба мужчины очень гордятся тем, кем стали, и семьями, которые их воспитали. Кроме того, благодаря этому неожиданному открытию они обрели новую семью.

Эдди Эмброуз связался со своими биологическими родственниками и стал членом Федерации метисов Манитобы.