Власти Газы сообщили о гибели более 80 человек от израильского удара по Бейт-Лахии

Пресс-служба ХАМАС заявила, что в результате взрыва в Бейт-Лахии в субботу вечером пострадали многолюдные жилые кварталы. Число погибших также сообщило агентство гражданской обороны ХАМАС в Газе. По данным палестинского информационного агентства Wafa, в результате ударов был разрушен жилой комплекс.

По данным ЦАХАЛ, за последние сутки израильские ВВС атаковали „около 175 террористических целей“ в Газе и Ливане.

Израиль заявил, что проверяет сообщения о жертвах, но считает, что цифры, предоставленные офисом ХАМАС, преувеличены, и источники группировки „доказали свою ненадежность в предыдущих инцидентах“.

По данным контролируемого ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, многие жертвы все еще находятся под завалами и в местах, куда не могут добраться бригады скорой помощи.

В частности, израильские войска окружили и обстреливают густонаселенный район Джабалия, в котором находится городской лагерь беженцев — в результате удара вечером в пятницу погибли по меньшей мере 33 человека.

Израиль начал новое военное наступление на севере Газы в начале октября, поставив задачу помешать ХАМАС перегруппироваться в этом районе.

Удары были нанесены всего через несколько часов после сообщений об обстреле израильскими войсками Индонезийской больницы в Бейт-Лахии. Армия обороны Израиля сообщила Би-би-си, что нанесла удар по „террористической цели ХАМАС“ и „сделала все возможное, чтобы не причинить вреда гражданскому населению“.

Спасательные работы в Бейт-Лахии в настоящее время затруднены из-за того, что в регионе прервана связь и интернет.

Гуманитарные организации предупреждают, что за последние несколько недель в этот район практически не поступает помощь. По данным израильской статистики, поставки помощи в Газу в целом сократились по сравнению с тем же периодом в сентябре.

Израиль неоднократно отрицал, что препятствует поступлению гуманитарной помощи в Газу, но США потребовали увеличить поставки в анклав, пригрозив в противном случае ограничить свою военную помощь.

После убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе некоторые заговорили о возможном прекращении конфликта, продолжающегося уже больше года. Однако ХАМАС заявил, что пока Израиль не уйдет из Газы, речи о возвращении заложников не идет.