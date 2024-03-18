Власти ФРГ не называют Путина президентом после выборов

В ответ на вопрос, будут ли в правительстве Германии к Путину обращаться "президент" или иначе, Хоффман заявила: "В данный момент контакты с Россией очень сокращены. В целом, мы готовы говорить и с Путиным, если это будет иметь смысл. Но в данный момент таких планов нет". В ответ на уточняющий вопрос она добавила: "В данный момент мы не находимся в диалоге c Владимиром Путиным, поэтому такой вопрос (как его называть. - Ред.) не стоит".