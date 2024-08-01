Власти Эстонии с 8 августа постепенно вводят "тотальный" досмотр всех людей и грузов, пересекающих границу с РФ

По словам Михала, о планируемых изменениях проинформированы власти приграничных районов и городов, а также компании-перевозчики.

Как поясняет ERR, ранее таможенники проводили выборочные проверки людей, пересекающих границу, и их багажа. Теперь эти меры будут расширены на всех путешественников. Ожидается, что это увеличит время прохождения контрольно-пропускных пунктов.

„К сожалению, попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров на наших границах продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и населения. Применением полного контроля [вывозимых] товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины“, — сказал Михал.

Позднее Налогово-таможенный департамент Эстонии пояснил, что 8 августа сотрудники КПП начнут постепенно переходить от выборочных проверок к тотальным. „Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени“, — отметили в ведомстве, добавив, что пропускная способность КПП может сократиться вдвое.

В последние недели у КПП в Нарве регулярно скапливаются очереди из людей, желающих перейти границу с Россией. Эстонские СМИ связывают это с сезоном отпусков, закрытием автомобильного движения из-за ремонта пропускного пункта в Ивангороде и действующим уже несколько месяцев полным запретом на пересечение российско-финской границы.