Владимир Зеленский впервые раскрыл потери Украины в войне с Россией

Оценка президента не учитывает число погибших среди гражданского населения. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых силах, контролируемых командованием ВСУ.
Президент Украины сказал, что не уверен, что имеет права раскрывать данные. По его словам, потери ниже называвшихся в других странах оценок в 300 или 150 тысяч. Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными.
Москва не раскрывает потери в войне. Ведущая поимённый подсчёт числа погибших команда журналистов Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и волонтёров к годовщине войны сообщила, что установила имена 45 123 участвовавших во вторжении россиян. Общие потери были оценены в 113 тысяч погибшими.
В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил российские потери в 300 тысяч. По словам Зеленского, российская армия потеряла 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника.