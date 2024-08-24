Владимир Зеленский: война вернулась на территорию России

Война, которую принесла Россия на территорию Украины, вернулась на ее территорию, заявил в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины в субботу, 24 августа, ее президент Владимир Зеленский.
„913 дней назад <...> Россия пошла на нас войной. <…> То, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией“, - сказал он. Переход боевых действий на международно признанную территорию России президент Украины назвал „бумерангом для зла“.
В ролике, записанном, как утверждается, в нескольких километрах от границы с РФ, Зеленский пообещал, что „не позволит превратить в серую зону земли, где по праву должен висеть желто-синий флаг“. Владимира Путина он назвал „больным дедом с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой“, и заявил, что не даст ему диктовать Киеву „свои красные линии“.
Зеленский: Операция в Курской области показала, как Россия относится к своим гражданам
„Они (боевые действия в Курской области. - Ред.) показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет „население“. Как „Россия своих не бросает“, и как ее же солдаты занимаются мародерством в своих магазинах. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира“, - заявил Владимир Зеленский.
В свою очередь, украинские солдаты на территории России, по его словам, дают местным жителям воду, еду и лекарства, в ответ на что люди говорят: „Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы“.
Украина провозгласила независимость 24 августа 1991 года, этот день стал в стране национальным праздником. В 2022 году в День независимости российские войска осуществила на соседнюю страну серию атак.