Владимир Зеленский: Украина уже работает над мирным планом

„Если бы все зависело только от Украины, войны не было бы“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своей словенской коллегой Наташей Пирц Мусар в Киеве в пятницу, 28 июня. Он обвинил российского президента в том, что именно тот не желает завершения войны.

По словам Зеленского, Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными. Это приоритетные направления, но параллельно идет работа над другими составляющими формулы мира. Подробный мирный план будет готов к концу года, указал он.