Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 16 мая, провели переговоры „в узком кругу“ в Доме народных собраний в Пекине.

Как передают международные СМИ, Си поздравил Путина со вступлением в должность главы российского государства на пятый срок и подчеркнул, что „устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире“.

Первый зарубежный визит Путина после инаугурации