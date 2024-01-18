Визовый скандал в Польше: задержан экс-замглавы МИД Вавжик

Петр Вавжик с 2019 года отвечал в МИД Польши за консульские вопросы. В августе 2023 года его внезапно сняли с этой должности. Одновременно с этим CAB провело обыски в возглавляемом им отделе.

Незаконное оформление польских виз мигрантам из Азии и Африки

Как пишут польские СМИ, Вавжик был причастен к схеме, в рамках которой компании-посредники предлагали желающим оформить визы в Польшу в обход официальной процедуры за значительную сумму денег. В результате мигранты из стран Азии и Африки получали возможность незаконно попасть на территорию стран-участниц Шенгенского соглашения, включая в Германию. Указывается, что визы для многократного въезда пользовались у подобных клиентов особенным спросом.