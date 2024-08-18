Вирус оспы обезьян продолжает распространяться в Африке

Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) 16 августа повысил с низкого до умеренного уровень риска, связанного с вирусной инфекцией mpox, в отношении широких слоев населения и путешественников в районах, где были зафиксированы случаи заболевания.

В ведомстве отметили, что с начала года было зафиксировано в общей сложности 18 737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза, 541 человек скончался.

Вирусная инфекция mpox , также известная как оспа обезьян , стремительно распространяется в африка нских странах. Как следует из данных Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC), опубликованных в субботу, 17 августа, только за прошедшую неделю было зарегистрировано 1200 новых предполагаемых или подтвержденных случаев заражения тремя различными подвидами mpox, включая опасный вариант Clade 1b.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 августа подтвердила случай заражения пациента в Швеции новым вариантом вируса mpox - Clade 1b, отметив, что инфицирование произошло в Африке. В то же время в Германии, комментируя этот случай, подчеркнули, что вирус пока не представляет серьезной угрозы для населения ФРГ. „Случай в Швеции ничего не изменит в оценке риска для Германии и Европы“, - указал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

„Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к новым завезенным случаям заражения подвидом вируса Clade 1“, - пояснила глава ведомства Памела Ренди Вагнер.

О вирусе mpox

Вирус mpox передается человеку от зараженных животных, а также от человека к человеку через физический контакт. Симптомы заражения включают лихорадку, мышечные боли и кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает распространение варианта 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. Так, в Демократической Республике Конго, где с начала года было зарегистрировано уже более 14 тысяч инфицированных, только за прошедшую неделю скончались 24 человека.