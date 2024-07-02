Виктор Орбан прибыл в Украину впервые с начала войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главы венгерского правительства. Орбан и Зеленский намерены обсудить „возможности достижения мира и текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений“, сообщили Reuters в Будапеште в ответ на запрос агентства по электронной почте.

Ранее о планируемом визите Орбана в Украину сообщила газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника. Это первый визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года.