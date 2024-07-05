Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в этот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. „Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров“, - заявил Орбан.